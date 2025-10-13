El nuevo presidente de la República, José Jerí Oré, asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, en medio de un escenario político convulsionado. Con 38 años, Jerí se convierte en una figura emergente en medio de una transición.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, un amigo de promoción del colegio parroquial de Jesús María, Jerí ya mostraba desde su etapa escolar una personalidad ambiciosa y determinada.

“Es uno de los más altos de nuestra promoción, es una persona bastante tranquila, líder con temas así, siempre nos jalaba, hay que esto o lo otro. Él era uno de los más estudiosos del salón, era detallista con las cosas que hacíamos, era recontra chancón”, recuerda. Esa disciplina y liderazgo, según quienes lo conocieron, marcaron su trayectoria posterior en la política.

Jerí en 2021 obtuvo un escaño en el Congreso por el partido Somos Perú, tras reemplazar a Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado. En el Legislativo, Jerí presidió la comisión de presupuesto y logró posicionarse como una figura influyente.

Tras liderar la mesa directiva del Congreso, se convirtió en el sucesor constitucional de Boluarte cuando el pleno aprobó su vacancia.

Además, Jerí está vinculado a Patricia Li, presidenta de Somos Perú, a quien llama “madre” y ella lo respalda públicamente y juntos habrían fundado una marca gastronómica.

DENUNCIAS

Su llegada a palacio de Gobierno no ha cubierto las expectativas de un sector, quien ha propuesto realizar una marcha. Entre algunas denuncias, se le investigó por cohecho pasivo propio, coima de 150 mil soles por parte de una empresaria cuando ocupaba el cargo de presidente de la comisión de Presupuesto, y otro es por enriquecimiento ilícito.

Desde su llegada al Congreso tuvo un aparente crecimiento patrimonial, pues inicio su gestión con 97 mil soles en bienes y este año supero 1 158 mil soles.

Otra de las acusaciones es una denuncia por violencia sexual, archivada tras una prueba de ADN que, según el Ministerio Público, lo excluye. A pesar de esta acción, se cuestiona por unas publicaciones antiguas consideradas “sexistas” y “denigrantes” para las mujeres.

PERSONAL DE CONFIANZA

En el entorno de José Jerí, figuran Johanna Ocampo, asesora parlamentaria de Somos Perú; Luis Alfonso Morey, operador político vinculado a partidos como Podemos y al entorno de Pedro Castillo; así como Stephany Vega, Ever Ramírez y Mario Fernández, todos asesores o dirigentes del partido.