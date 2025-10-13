El presidente de la República, José Jerí, expresó que se promoverán las mesas de diálogo desde el Ejecutivo para responder a las demandas sociales, asumir compromisos y ejecutarlos con celeridad en beneficio del país.

En Palacio de Gobierno, Jerí sostuvo un encuentro con el alcalde de Pataz, Aldo Mariños, quien arribó a Lima acompañado de manifestantes tras caminar durante más de seis semanas desde su provincia.

Durante este diálogo, el jefe de Estado indicó que está “plenamente dispuesto a ampliar la mesa de diálogo, abrir espacio” y que el Gobierno continuará esta línea de conversación con mayor capacidad institucional.

“Y estoy plenamente dispuesto a ampliar la mesa de diálogo, abrir espacio. Que Palacio sea un espacio donde podamos dialogar. Lo hicimos hace un par de días, en otro espacio, en el Congreso de la República, y siguiendo esa línea, vamos a continuarla, pero ahora con mayor capacidad, para poder no solamente abrir diálogo, asumir compromisos, sino también ejecutarlos lo más pronto posible, atendiendo prioridades”, indicó durante la reunión.

José Jerí señaló que esta semana se tendrán dos mesas de diálogo y se definirá la fecha para una mesa técnica.

Aseguró que en estas jornadas de diálogo se contará con su presencia y la de los integrantes de su próximo Gabinete.