El presidente José Jerí expresó su agradecimiento a través de sus redes sociales a los integrantes del Consejo de Ministros “liderado hasta hoy” por Eduardo Arana.

Asimismo, el mandatario confirmó que junto a un titular de la PCM van a realizar “la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”.

“Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, se lee en su cuenta de X.

Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada. — José Jerí (@josejeriore) October 12, 2025