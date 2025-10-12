El presidente de la República, José Jerí, se reúne este domingo 12 de octubre con el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, en Palacio de Gobierno.

El gesto del mandatario se produce inmediatamente después de que el burgomaestre culminara su “Marcha de sacrificio” de más de 45 días, emprendida desde La Libertad para exigir atención e inversión en obras de infraestructura, salud y educación para su provincia.

Más temprano, José Jerí respondió a la demanda de diálogo del burgomaestre Aldo Carlos Mariños, al invitarlo oficialmente a una reunión en la sede del Ejecutivo.

La invitación fue cursada por el presidente José Jerí a través de su cuenta oficial en la red social X, donde manifestó la importancia del entendimiento entre autoridades.

“Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrá puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz, a Palacio de Gobierno, a dialogar”, publicó.

Esta respuesta del Ejecutivo se enmarca en un contexto de crecientes reclamos regionales que buscan visibilizar las carencias estructurales.

El alcalde Mariños inició su recorrido el 25 de agosto con el objetivo de sensibilizar a las autoridades y la ciudadanía. A su llegada a Lima, fue recibido por un grupo de ronderos y simpatizantes que respaldaron su exigencia de un canal de diálogo.

El burgomaestre reiteró a los medios que sus principales demandas son: la mejora de las vías de comunicación, la construcción de un hospital provincial y la creación de la Universidad Nacional de Pataz.

El encuentro en Palacio de Gobierno marca la apertura de una vía de solución a las necesidades de Pataz, luego de una protesta pacífica de gran sacrificio.

