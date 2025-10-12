La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso sesionará este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas para abordar una denuncia de oficio interpuesta contra la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero (AP), por una presunta falta ética en agravio de la periodista Marycielo del Castillo.

La cita, bajo la presidencia de Elvis Vergara, se centrará en evaluar el incidente que involucra a la legisladora y la comunicadora.

La denuncia contra Alcarraz Agüero es el punto principal en el orden del día de la Comisión, que se reunirá en formato presencial y virtual en la sala Francisco Bolognesi. El grupo de trabajo deberá determinar si procede abrir una investigación formal contra la congresista por el incidente reportado.

Adicionalmente, la Comisión de Ética tiene programado evaluar otros expedientes. Se revisarán las resoluciones de calificación de denuncias contra los congresistas Ruth Luque Ibarra, Bernardo Jaime Quito Sarmiento y Wilson Rusbel Quispe Mamani.

También se verá la propuesta para rechazar de plano los expedientes de denuncia presentados contra las legisladoras Patricia Rosa Chirinos Venegas y Norma Martina Yarrow Lumbreras.

Otras comisiones

Paralelamente, otras comisiones ordinarias también tendrán actividad durante la jornada del lunes:

Comisión de Ciencia y Tecnología (09:00 horas): Recibirá al vicealmirante Julio César Cacho, presidente de Sima Perú, para exponer sobre los avances tecnológicos en la modernización de la Marina de Guerra del Perú (2020-2025).

Comisión de Relaciones Exteriores (11:00 horas): Debatirá el predictamen sobre el “Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe”.

Comisión de Defensa Nacional (15:00 horas): Evaluará diversos predictámenes de ley que buscan regular los procesos de ascensos de la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyendo modificaciones sobre los plazos mínimos y los factores de evaluación de destreza técnica de tiro .