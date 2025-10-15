El último lunes, el presidente José Jerí se reunió con todos los alcaldes de Lima Metropolitana para analizar distintas alternativas de solución frente a la inseguridad que afecta al país.

Tras ello, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, se pronunció sobre las críticas dirigidas a Jerí por la acusación en su contra por presunto abuso sexual. Además, su implicación en la aprobación de leyes en el Congreso de la República, consideradas por algunos como beneficiosas para el crimen.

Pérez indicó que es necesario otorgarle el beneficio de la duda al presidente, ya que se requiere la unión de todos los componentes del Estado para lograr estabilidad y culminar el periodo en julio de 2026.

“Hay que darle el beneficio de la duda y considero que si es importante la unidad de todos para poder culminar este periodo de gobierno y se den las nuevas elecciones”, señaló a Exitosa.

Otro tema abordado por el burgomaestre fue la designación de Vicente Tiburcio como ministro del Interior, cartera clave para continuar la lucha contra la criminalidad en el país.

“Supuestamente, el ministro que han colocado el día de hoy es un ministro con experiencia en temas de inteligencia y es lo que se necesita en este momento, atacar al crimen con inteligencia”, agregó.