Orquestas de la región Lambayeque no fueron ajenas a las amenazas de muerte de los extorsionadores quienes no reparan en nada para exigir el pago de cupos tal como se pudo observar en Lima con el atentado que sufrió Agua Marina.

Cuatro artistas de dicha agrupación musical natural de Sechura en la ciudad de Piura quedaron gravemente heridos tras recibir impactos de balas en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos sin embargo no son los únicos que durante el año han sido víctimas de ataques de los maleantes.

Casos en alerta

En Chiclayo entre cuatro a cinco empresarios musicales recibieron llamadas y mensajes de texto donde les indicaban que debían alinearse o de lo contrario acabarían con las vidas de los artistas así como de ellos e integrantes de sus familias.

E incluso en algunos eventos arrojaron bombas lacrimógenas sembrando el terror entre los asistentes que disfrutaban de sus canciones.

Entre los agraviados estuvieron Orquesta Alexander, La Resistencia del Perú, Estrella Feijóo y Orquesta Los Hermanos Guerrero Las Estrellas de La Cumbia, entre otros

Les pedían pagar cupos desde los S/ 10000 hasta los S/ 50000 puesto que sabían todos sus movimientos, así como los conciertos que tenían programados en distintos lugares del país

Viven y cantan con temor

Diana Cumpén Guerrero propietaria de la Orquesta Alexander en pleno entierro del cantante de Armonía 10, Paúl Flores, conocido cariñosamente como El Ruso, quien fue asesinado por extorsionadores dio a conocer su malestar e indignación debido a que los facinerosos la mantenían aterrada.

“Es una pesadilla que te amenacen que te van a matar y que te digan que tienen todos tus datos te envíen videos al teléfono celular y te digan que aquí estudian tus hijos No podemos trabajar en paz pese a que lo hacemos honradamente En mi caso a los extorsionadores los capturaron pero a los dos días los dejaron en libertad a pesar de que habían las pruebas Así está la corrupción en nuestro país”, sostuvo

Mientras tanto a uno de los representantes de Las Estrellas de La Cumbia le enviaron videos de un supuesto sicario donde a través de proyectiles de largo calibre escribió y mencionó su nombre asegurando que el próximo en morir sería él esto de negarse a depositar los S 50000 para brindarle seguridad.

La Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo atrapó a un sospechoso quien tenía un artefacto explosivo y stickers de una organización criminal trujillana.

Se tuvo conocimiento que luego dejaron de amenazarlos pero al acudir a Lima a una presentación nuevamente los amenazaron es por ello que tuvieron que pagar seguridad particular.