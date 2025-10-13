La creciente ola de violencia e inseguridad contra el escenario musical ha hecho que esta pase, de un estado de alarma a un desbande de los artistas de las agrupaciones de cumbia, que no pueden soportar los graves incidentes relacionados con la extorsión y la violencia.

Uno de ellos, el cantante sullanero Irvin Saavedra, integrante de la orquesta Armonía 10, anunció su retiro a través de un comunicado, poniendo fin a nueve años y en el que no podía faltar recordar a su amigo Paul Flores “El Ruso”, que meses atrás perdió la vida bajo balas asesinas.

EL ANUNCIO

“Después de 9 años de música, viajes y sueños cumplidos, ha llegado el momento de cerrar una etapa muy importante en mi vida y despedirme de la gran familia de Armonía 10 ...Nueve años llenos de aprendizajes, alegrías y cariño. Cada canción interpretada, los aplausos del público y cada momento vivido quedarán grabados en mi corazón como recuerdos inolvidables ”, dice la nota.

Asimismo explica, “hoy decido priorizar mi bienestar y el de mi familia, me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de miles de personas en todo el Perú ... A mi público, gracias por su apoyo incondicional, por acompañarme en cada escenario y por darme fuerza en los momentos difíciles. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Seguiré creciendo, y la música siempre será parte de mí. ¡Gracias, mi gente hermosa! Los llevo en el corazón”, sentenció.

SOLIDARIDAD

Hace unos días, expresó su solidaridad con los hermanos de Agua Marina, víctimas de un atentado. “ Como artista y ciudadano rechazo con toda firmeza estos actos de violencia que ponen en riesgo nuestras vidas. No queremos morir. Nuestros hijos nos esperan en casa. Detrás de cada músico, de cada trabajador y de cada integrante, hay familias que merecen vivir en paz ”.

Más adelante señaló, “hoy levanto mi voz contra un gobierno que es indiferente, no podemos seguir viviendo con miedo. Y aunque quieran silenciarla con violencia, la música nunca se calla”.