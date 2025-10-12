Debido al temor a que sean atacados a balazos como ocurrió con los hermanos Quiroga y dos músicos de Agua Marina, los integrantes de la orquesta Armonía 10 de Piura, viajan y salen a los escenarios con chalecos antibalas, debajo de sus trajes, ante las amenazas y el clima de violencia generado por las mafias de extorsión.

Giuseppe Horna, vocalista de la agrupación piurana, confesó que, aunque sonríen sobre el escenario, el temor a ser víctimas de extorsión los acompaña en cada presentación.

“Más allá de trabajar y sentirse incómodo, es el extremo a lo que hemos llegado, a tener que subir así (con chalecos) a un escenario. Nosotros que brindamos alegría a nuestro público, tener que subir así, con ese método de protección. Es algo muy lamentable”, dijo Horna.

Añadió que es preocupante lo que atraviesan. “Ya estamos cansados, muy hartos de esta inseguridad. Es algo muy triste y traumático a nivel personal, dar un show así, con chalecos antibalas. Hasta dónde hemos llegado”, indicó el cantante de la orquesta piurana.

La empresa que los representa, adquirió chalecos antibalas para los integrantes y reforzó la presencia de personal de seguridad en cada presentación. “Nosotros ya vamos tomando las medidas preventivas para este tipo de conciertos. La empresa cuenta con chalecos antibalas, porque no sabemos qué pueda ocurrir”, aseguró Horna.

Los miembros de Armonía 10 trabajan y viajan en los vehículos con chalecos antibalas como herramienta de protección. Esto, ante el temor que sean atacados como ocurrió con su compañero y vocalista Paul Flores que falleció luego que el bus en que iban fue baleado el pasado 16 de marzo.

En tanto, el presidente de APDAYC, Stalin Mogollón, señaló que la ola de extorsiones y sicariato que atraviesa el país, afectará a la industria musical en materia económica, debido a que muchas agrupaciones se ven obligadas a tener que cancelar sus shows por temor a sufrir un atentado.

Asimismo indicó que, tres días antes del atentado que sufrió Agua Marina, estuvo con ellos y constató que contaban con gran cantidad de personal privado para su protección, un recurso que implica un costo significativo.

El atentado a balazos contra la agrupación Agua Marina de Sechura, ocurrió la noche del último miércoles, cuando ofrecían un concierto en el círculo militar de Chorillos, en la ciudad de Lima.

Ahí resultaron heridos los hermanos Luis y Manuel Quiroga; así como el tecladista José More y el animador Wilson Ruíz. Todos ellos están en recuperación y se encuentran fuera de peligro, según informó la agrupación.