El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Yordan E.S., de 21 años, quien resultó herido, luego que asaltó y robó en la tien Mass, así como a una pareja, en la provincia de Piura.

[PUEDES VER: Multan y clausuran avícolas por insalubridad y falta de documentación]

La medida fue dictada en una audiencia virtual, debido a que el investigado se encuentra internado en el centro de salud de Castilla, Cesamica, con una herida de bala por arma de fuego.

Según lo sustentado por el representante del Ministerio Público, Yordan habría ingresado al local en el asentamiento Los Médanos de Castilla con un arma de fuego con la cual amenazó a los cajeros y sustrajo S/300. Asimismo, habría despojado de su celular a una pareja en el exterior.

Durante el hecho, el presunto delincuente resultó herido y huyó de la zona. Luego, los agentes policiales fueron alertados de su ingreso al centro de salud y quedó detenido.