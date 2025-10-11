El primer equipo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Feccor) de Piura, a cargo del fiscal provincial Orlando Urbina Cerqueira, en coordinación con la Unidad de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la mañana de ayer un operativo contra la venta ambulatoria e ilegal de servicios móviles.

Esta acción se enmarca en la vigencia de la Ley N.° 32451, que tipifica como delito la venta en vía pública de chips sin autorización, estableciendo penas de entre 1 a 4 años de prisión, así como multas económicas.

El operativo, ejecutado en diferentes puntos de la ciudad, responde al alarmante incremento de casos de extorsión registrados en los últimos días en la región. Como resultado, se incautaron aparatos biométricos y chips en blanco pertenecientes a las empresas Bitel y Entel, presuntamente utilizados para facilitar actividades delictivas.

Asimismo, se informó que estas acciones continuarán en los próximos días como parte del fortalecimiento de las estrategias contra las extorsiones, contando además con la implementación de bloqueadores de señal en el penal, lo que refuerza las medidas adoptadas para frenar este tipo de delitos.