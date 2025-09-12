Diversos minicelulares y chips fueron encontrados durante una requisa sorpresiva realizada en diferentes pabellones del penal de Piura. Dichos equipos serían utilizados por los internos para realizar llamadas extorsiones a empresarios, comerciantes, transportistas y otros de la región.

La intervención se realizó el miércoles en horas de la mañana con el apoyo de 36 efectivos de seguridad del reclusorio, tras la disposición a la nueva política institucional del INPE en su lucha contra la extorsión desde el interior de los penales.

Durante la revisión inopinada, en los diversos ambientes, pasadizos, patios del pabellón 6 derecho y áreas comunes, así como la revisión corporal de los internos, incautaron objetos prohibidos. En total se encontraron 12 mini celulares, 10 chip de celular, 1 batería, 4 placas de cargador para celular y 1 cable de datos USB.

Durante el operativo, los agentes intervinieron las celdas 22, 20, 9, 14, 12 y 10, y a los internos Henry A.N., Carlos Eduardo G.M., Eloy David G.Ch., Jerson Danilo M.M., Jhonny D.C.F y Jorge Eduardo V.B., quienes escondían los objetos prohibidos. Ellos fueron evaluados y aislados temporalmente en el área de meditación.

Las autoridades comunicaron del hallazgo al fiscal de turno de Castilla, Moisés Lizana Bobadilla, y a la División de Secuestro y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura para las investigaciones pertinentes y determinar si dichos equipos celulares habrían sido utilizados para realizar las extorsiones a los empresarios, comerciantes, transportistas y otros, según las denuncias que obran en su poder.

El INPE informó que, en el marco de la política institucional “Seguridad en Acción”, continuará desplegando su mayor esfuerzo para cumplir con las normas de seguridad establecidas, a fin de mantener el orden y la disciplina.