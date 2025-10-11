Representantes del sector empresarial, académico y alcaldes de Piura coinciden en que el cambio de mando en el Gobierno no resolverá por sí solo la crisis institucional, y que el reto del presidente interino José Jerí será reconstruir la confianza ciudadana y devolver el orden al país.

Mateo Gómez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, afirmó que la sucesión constitucional abre una oportunidad para “corregir el rumbo” y promover un gobierno de transición responsable.

“El país requiere decisiones firmes para devolver seguridad a la población, previsibilidad a la economía y esperanza al ciudadano”, señaló. Además, exhortó al Congreso a deponer intereses partidarios y actuar con responsabilidad.

Desde la Universidad de Piura, el doctor Guillermo Chang, sostuvo que la vacancia no representa una ruptura del orden democrático, sino la aplicación de un mecanismo previsto en la Constitución.

“El nuevo gobierno deberá restablecer la gobernabilidad y culminar el periodo presidencial con transparencia y estabilidad”, precisó.

Entre los principales desafíos, mencionó la lucha contra la delincuencia y la organización de elecciones limpias.

Los gobiernos locales también hicieron sentir su voz. Los alcaldes provinciales de Piura, Sullana y Talara solicitaron que las Fuerzas Armadas patrullen las calles ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Asimismo, pidieron acelerar los proyectos de seguridad y articular esfuerzos políticos para enfrentar la crisis.

“Él (Jerí) tiene que enfocarse en hacer una transición de mando, tranquila, que las elecciones se lleven bien y apostar fundamentalmente por el tema de la inseguridad. Yo diría, incluso, tomar acciones claras de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, a patrullar, para poder controlar esta situación que es adversa a los ciudadanos en todo el país y lo que ha pasado en Lima, no escapa a lo que pasa acá en Piura, Tumbes, Chiclayo y otras ciudades”, indicó el alcalde de Piura, Gabriel Madrid.

Dijo que la situación de Dina Boluarte era insostenible y espera que ahora el Ministerio del Interior haga su labor. “(...) Cada quien en el Estado tiene que cumplir su función y aquí el que tiene que cumplir su función, es el Ministerio del Interior, quien no está siendo responsable”,a gregó.

Por su parte, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, indicó que, si bien es cierto, las marchas se realizaron pidiendo la vacancia de Boluarte, “también se escuchó que se vayan todos. Pero como estamos en una democracia representativa, es el Parlamento el que ha decidido vacar a la presidenta”, dijo la autoridad.

En tanto, el alcalde de la provincia de Talara,Juan Zárate, pidió que “en estos 6 meses, hagan un concenso con las fuerzas políticas, tomar los mejores cuadros y ayudarnos a salir de esta crisis. Es momento de juntarnos todos para sacar adelante al país”.