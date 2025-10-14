Promotores ambientes, junto a personal de la Municipalidad de Sullana, participaron del October Big Day 2025, donde realizaron un recorrido por el humedal Laguna de los Patos, en el distrito de Querecotillo, donde lograron registrar más de 50 especies de aves.

Durante la actividad, registraron espátulas rosadas, flamencos, garzas, cigüeñas, gaviotas, cormoranes, martines pescadores, así como aves rapaces como el águila pescadora, gavilanes, halconcillos y la lechuza de los arenales.

Las autoridades municipales destacaron que la actividad, fomenta el conocimiento sobre la biodiversidad local y motiva a la población a involucrarse en acciones de protección de nuestros ecosistemas.

Dicha jornada que se desarrolló a nivel mundial, promueve la observación de aves como herramienta de conservación y educación ambiental.