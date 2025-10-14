La Policía Nacional capturó en el distrito de Tumán, en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), a Juan Reynaldo Abad Saldaña (18) por el presunto delito de robo agravado y lesiones graves, tras un violento asalto ocurrido en la madrugada de ayer.

Detención tras violento robo

Según las investigaciones, Abad Saldaña y cinco cómplices atacaron a Guillermo Soplapuco García (19) en la avenida Industrial, frente a la institución educativa Tupac Amaru. Durante el asalto, la víctima fue golpeada y cortada en el rostro y la mano con un pico de botella, pese a encontrarse semi desmayada en el pavimento.

La Policía logró intervenir al acusado y recuperar el celular de la víctima, mientras que sus acompañantes lograron escapar. Las autoridades continúan las diligencias para dar con los demás integrantes del grupo.

Este caso forma parte de los recientes operativos que la PNP realiza en la región para combatir la delincuencia y proteger la integridad de los ciudadanos.