Seis personas, entre ellas una magister y comerciantes, denunciaron haber sido víctimas de extorsión en Lambayeque. Los delincuentes les exigen dinero a cambio de no atentar contra sus vidas, familiares y bienes.

Denuncia contra delincuentes

Rosa María del Rosario G.G., de 57 años, comenzó a recibir llamadas y mensajes desde el 10 de octubre. Los extorsionadores la obligaron a pedir a una de sus alumnas que advierta a sus compañeros que están en riesgo.

María Enriqueta R.D.V., de 70 años, denunció que a través de WhatsApp le exigieron S/20,000 bajo amenaza de muerte y daño a sus bienes. Manuel H.G., de 53, recibió la misma advertencia y le pidieron S/10,000, advirtiendo que lanzarían una granada a su negocio y trabajadores.

Nelson R.C., de 43 años, debe pagar S/1,000 semanal para salvar su vida. Karen R.V., de 36, reportó que los extorsionadores conocen todos sus movimientos en su joyería y le envían fotos y videos de presuntos sicarios desde el número 955716220.

Finalmente, K.L.C.Ch., de 29, denunció que a través de Instagram le exigen S/10,000 para no publicar videos íntimos con su amiga.

Las autoridades de la División de Investigación Criminal (Divincri) Antiextorsiones investigan los casos y llaman a la población a denunciar cualquier intento de coacción.