El Poder Judicial sentenció a Pedro César Segura Farroñán y Víctor Raúl Valdera Iñoñán a 35 y 32 años de prisión efectiva, respectivamente, por robo agravado y violación sexual en Lambayeque.

Hecho condenable

El crimen ocurrió el 24 de septiembre de 2024, en el caserío Positos, cerca del puente El Cocodrilo, cuando la víctima y su familia se dirigían al distrito de Mórrope. Los agresores, encapuchados y armados, atacaron al conductor Elis Valdera Bances, lo amarraron y robaron celulares y el vehículo.

Los delincuentes trasladaron a la pareja y a la sobrina del agraviado a un área de cultivo, donde uno de ellos ultrajó a M.A.S.P. (21). La víctima logró escapar tras arrebatarle una prenda al agresor, provocando que ambos delincuentes huyeran y abandonaran una mochila con armas.

La investigación policial detectó una transferencia sospechosa de S/ 239 desde el celular de la víctima hacia Tumbes. La coordinación entre Divincri de Chiclayo y Depincri de Tumbes permitió identificar y detener a los responsables.

El levantamiento del secreto de comunicaciones confirmó la planificación delictiva con llamadas entre Valdera y Segura antes y después del ataque. Además, la prueba de ADN coincidió con una prenda de la víctima, fortaleciendo las pruebas que llevaron a las duras condenas del Poder Judicial.