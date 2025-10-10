Ante el incremento de casos de VIH reportado por la Fundación AHF Perú, el Ministerio Público llevó a cabo un operativo preventivo en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, con el fin de reducir el riesgo de propagación de enfermedades de transmisión sexual y prevenir delitos contra la salud pública.

Operativo en lenocinios chiclayanos

La intervención se realizó la noche del miércoles 9 de octubre de 2025, bajo la dirección del fiscal Miguel Ángel Córdova Santos y la ejecución del fiscal Jorge Luis Clavo Aguilar, en coordinación con personal de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la Fundación AHF Perú y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la acción se inspeccionaron dos locales dedicados al comercio sexual, donde se verificaron las constancias médicas de las trabajadoras sexuales y se aplicaron pruebas rápidas de VIH y sífilis.

De acuerdo con el Ministerio Público, este tipo de operativos buscan garantizar el control sanitario y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, reforzando las medidas de salud pública en la región.

Finalmente, la institución exhortó a la Geresa y a la PNP a mantener un trabajo conjunto que permita proteger la salud de la población y reducir los riesgos asociados al ejercicio del comercio sexual.