Durante un operativo simultáneo realizado en las ciudades de Lima y Chiclayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Richard Joachim Hoyos Flores (38), alias “Rich”, acusado de pertenecer a la organización criminal “Los Pedófilos de Lambayeque”, dedicada a la producción y distribución de pornografía infantil agravada.

Allanan viviendas y hallan material de abuso infantil

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de ayer. En el domicilio del detenido en Lima, los agentes incautaron una laptop con material audiovisual de abuso sexual infantil, además de dos teléfonos celulares y un disco duro externo.

De manera simultánea, en una vivienda ubicada en el distrito de Mochumí, región Lambayeque, los detectives hallaron otros equipos electrónicos que serán sometidos a análisis forense especializado para determinar si existen más víctimas menores de edad.

Apoyo internacional en la operación

La intervención se realizó con apoyo técnico y estratégico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, sede Lima, y de la organización internacional OUR Rescue, especializada en la lucha contra la explotación sexual infantil.

El detenido fue trasladado a la sede de la Policía en Chiclayo, donde permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes por el delito de pornografía infantil agravada.