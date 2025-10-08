Vecinos intentaron apagar el incendio en la camioneta de la oficial PNP Jhulissa Meléndez.
Vecinos intentaron apagar el incendio en la camioneta de la oficial PNP Jhulissa Meléndez.

Cámaras de seguridad captaron a delincuentes incendiar la camioneta de la oficial de la (PNP) Jhulissa Meléndez Ampuero, en , en un ataque registrado a las 3:23 a.m. de ayer.

Hechos bajos investigación

En las imágenes se observa a dos individuos encapuchados y con mascarillas portando una galonera con combustible, acercarse hasta la unidad de color blanco propiedad de la oficial, quien egresó de la Escuela de Oficiales en 2024 y desde febrero está asignada a la Comisaría de la Familia de Chiclayo.

Los atacantes rociaron la camioneta con gasolina y le prendieron fuego, para luego huir, aparentemente en una motocicleta. El incendio fue controlado por vecinos, quienes utilizaron extintores y baldes de agua, evitando que el vehículo quede completamente destruido.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, mientras agentes de la comisaría César Llatas Castro y de la División de Investigación Criminal (Divincri) revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y determinar el motivo del atentado.

Cabe mencionar que, en junio de este año, circuló un anónimo en redes sociales que buscaba desprestigiar a la oficial, acusándola de tratar mal al personal policial femenino, lo que podría estar relacionado con este ataque.

TAGS RELACIONADOS