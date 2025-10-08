Cámaras de seguridad captaron a delincuentes incendiar la camioneta de la oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jhulissa Meléndez Ampuero, en Chiclayo, en un ataque registrado a las 3:23 a.m. de ayer.

Hechos bajos investigación

En las imágenes se observa a dos individuos encapuchados y con mascarillas portando una galonera con combustible, acercarse hasta la unidad de color blanco propiedad de la oficial, quien egresó de la Escuela de Oficiales en 2024 y desde febrero está asignada a la Comisaría de la Familia de Chiclayo.

Los atacantes rociaron la camioneta con gasolina y le prendieron fuego, para luego huir, aparentemente en una motocicleta. El incendio fue controlado por vecinos, quienes utilizaron extintores y baldes de agua, evitando que el vehículo quede completamente destruido.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, mientras agentes de la comisaría César Llatas Castro y de la División de Investigación Criminal (Divincri) revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y determinar el motivo del atentado.

Cabe mencionar que, en junio de este año, circuló un anónimo en redes sociales que buscaba desprestigiar a la oficial, acusándola de tratar mal al personal policial femenino, lo que podría estar relacionado con este ataque.