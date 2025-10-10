Una intervención policial por poco termina en tragedia, luego de que un efectivo del Grupo Terna del Escuadrón Verde de Chiclayo, en la región Lambayeque, cayera desde lo alto de una vivienda durante un operativo antidrogas en el distrito de La Victoria.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde de ayer, cuando los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle 1ro de Junio N.º 1019, donde tenían información de que en el interior se escondía un presunto comercializador de drogas.

Agente cae desde cinco metros de altura

De acuerdo con el acta policial, mientras los agentes cercaban la vivienda y trepaban por las paredes hacia el techo —de casi cinco metros de altura—, el suboficial PNP Deibys Franco Córdova García (30) perdió el equilibrio y cayó al primer nivel, quedando gravemente herido sobre el pavimento.

A pesar del accidente, el sujeto que intentaba huir fue capturado. Se trata de Ronald Nicolás Carranza Segovia (23), alias “Flaco”, a quien se le halló una bolsa con un kilo de pasta básica de cocaína (PBC).

Herido fue trasladado a clínica local

Minutos después llegaron agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme), quienes auxiliaron al suboficial y lo trasladaron al Hospital Regional Policial de Chiclayo, donde el médico de turno diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve y solicitó descartar fractura de columna vertebral.

Horas más tarde, Córdova García fue derivado a una clínica local, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras agravarse su estado de salud. En tanto, alias “Flaco” fue llevado a la sede del Escuadrón Verde y luego puesto a disposición del Área Antidrogas (Areandro), donde permanecerá detenido por 15 días mientras se desarrollan las investigaciones por tráfico ilícito de drogas.