Las actuaciones de algunos fiscales de Lambayeque, que terminaron por, presuntamente, favorecer al hoy presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, están bajo la lupa.

La Autoridad Desconcentrada de Control del Distrito Fiscal de Lambayeque solicitó a los magistrados José Guevara Gilarmas (Fiscalía Anticorrupción) y Carlos Osores Padilla (Segunda Fiscalía Provincial de Chiclayo) entregar sus informes en respuesta a las quejas interpuestas en su contra, debido al archivamiento de denuncias que involucran al también exalcalde del distrito de Chongoyape.

Investigación archivada por ostentación de títulos

A través de la carpeta fiscal N.° 778-2015, el fiscal Carlos Osores indagó a Lozano por el presunto delito de ostentación de títulos que no posee. Sin embargo, pese a las evidencias que advierten que el exburgomaestre usó el grado de Magíster antes de obtenerlo oficialmente en abril del 2019, este expediente fue enviado al archivo.

Por ello, el órgano de control le dio un plazo a Osores para que brinde detalles sobre los aspectos indicados en la queja, que cuestiona su decisión en la mencionada pesquisa.

Casos de obras inconclusas y presunto proveedor irregular

El fiscal José Guevara Gilarmas también está en la mira de la instancia de control por su desempeño en tres casos.

En 2018, dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria de una denuncia donde se afirmó que una ferretería, que habría sido manejada por un guardián del municipio chongoyapano, quien además habría laborado como árbitro de fútbol, fue proveedora del Estado para la adquisición de materiales durante la gestión de Lozano.

Aún más grave fue lo sucedido con la denuncia por obras de saneamiento presupuestadas en más de S/ 5 millones, que han quedado inconclusas y no aptas. Guevara optó por cerrar la pesquisa y no acusó a nadie.

A la fecha, los moradores de los caseríos Los Algarrobos, El Mirador, Pampa Tablazos y Campo Nuevo no cuentan con los medios para reclamar por la falta de agua potable.

Conflicto entre fiscales

El tercer punto es el desencuentro que el fiscal Guevara tuvo, en febrero de este año, con la exfiscal anticorrupción Lisset Alayo Chinchay, quien denunció haber sido hostigada.

Alayo estuvo a cargo del proceso por supuesto enriquecimiento ilícito, para el cual se ha programado un juicio en contra de Lozano. La notificación de la presente investigación también fue remitida a la exfiscal para que otorgue sus descargos.

Acciones del órgano de control

Con la finalidad de brindar una respuesta esta vez, mediante la resolución N.° 01, la Autoridad Nacional de Control ordenó que la Mesa de Partes de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque recepcione la denuncia sobre lo sucedido en los caseríos Los Algarrobos, El Mirador, Pampa Tablazos y Campo Nuevo, a fin de evaluar los presuntos ilícitos cometidos durante la gestión de Lozano.