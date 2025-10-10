Debido al aumento de robos y hurtos en distintos sectores de la ciudad, el alcalde Percy Ramos Puelles fue citado por la Fiscalía Provincial de Lambayeque para rendir su declaración dentro de una investigación por presunta omisión de funciones.

El Ministerio Público evalúa si el burgomaestre incurrió en inacción y falta de estrategia frente a la creciente ola delictiva que afecta a la población. La diligencia está programada para el miércoles 15 de octubre, según fuentes fiscales.

Vecinos denuncian abandono y cámaras inoperativas

El presidente de las Juntas Vecinales del Pueblo Joven San Martín, Milton Huamán Veramatus, denunció que las cámaras de videovigilancia en las zonas más críticas del distrito están inoperativas desde hace meses.

“Las autoridades han ignorado los pedidos y hay una gran preocupación, porque las calles se han vuelto peligrosas”, expresó el dirigente, quien además recordó que en este sector ya se han registrado cuatro homicidios y múltiples robos, incluso de tapas de medidores de agua.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía oficiará a la Comisaría de San Martín y a la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) para verificar el estado de los equipos de seguridad, revisar los informes de mantenimiento e identificar a los responsables del área de videovigilancia.

Nuevo asalto agrava la inseguridad

Ayer por la tarde, dos presuntos delincuentes ingresaron a un local comercial ubicado en el pueblo joven San Martín y se llevaron 90 mil soles, además de laptops y celulares.

Según el acta de intervención policial, el hecho ocurrió en el establecimiento “Salud y Bienestar”, donde los sujetos aprovecharon un descuido para hurtar el dinero guardado en un cajón, producto de las ventas del día.

Vecinos de las calles Sucre y López Vidaurre también denunciaron que sujetos a bordo de motocicletas lineales merodean la zona para robar, por lo que exigieron mayor presencia policial y la reparación inmediata de las cámaras.