Un vigilante denunció ante la comisaría del Norte haber sido víctima de violación sexual y robo en su propia vivienda, ubicada en la urbanización Praderas del Sol, en Chiclayo, en la región Lambayeque. El hecho ocurrió la madrugada del 2 de octubre, cuando el agraviado, identificado como César Augusto S. Ch. (39), se encontraba descansando en su domicilio.

Denuncia policial

Según el acta policial, hasta la casa llegó el primo de un amigo suyo, identificado como Hugo Ipanaqué, quien le pidió permiso para lavar su ropa. Poco después, el visitante le ofreció una hamburguesa y una gaseosa. Tras consumir la bebida, el vigilante perdió el conocimiento.

Al despertar, alrededor de las ocho de la mañana del día siguiente, el hombre se encontraba ensangrentado y con fuertes dolores en el cuerpo. Presentaba cortes en la cabeza, golpes y lesiones internas, por lo que pidió ayuda a un vecino que lo trasladó al Hospital Regional Lambayeque, donde permaneció internado tres días.

Al regresar a su vivienda, descubrió que le habían robado S/1,500 en efectivo, una laptop, un celular y tarjetas bancarias. El agraviado no descarta que el agresor intentara asesinarlo tras doparlo y someterlo.

Las autoridades han iniciado las diligencias para ubicar al pesunto responsable y esclarecer el caso.