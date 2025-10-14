El reciente concierto que la orquesta Agua Marina ofreció el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos ha quedado bajo la lupa de las autoridades. El evento, que se realizó con normalidad, fue promovido por Jessmir Producciones, una empresa cuyo gerente general, Glemn Antonio Montes Malaver, está siendo investigado por presuntos vínculos con la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”.

De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Montes Malaver asumió la titularidad de Jessmir Producciones en el 2024. Sin embargo, la Fiscalía de Crimen Organizado lo mantiene en la lista de investigados por lavado de activos y extorsión, dentro del caso que involucra al delincuente conocido como “El Jorobado”, cabecilla de una red que habría operado incluso desde prisión.

EL OPERATIVO. El 1 de octubre, agentes policiales y fiscales allanaron su vivienda en los distritos de Comas y Carabayllo, donde se incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo, parte de este último en moneda extranjera.

Según el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, “Los Sanguinarios de la Construcción” habrían instalado un sistema de control territorial en Lima Norte, manejando obras públicas y empresas de fachada para lavar dinero. Entre estas firmas se encontrarían promotoras de espectáculos, como parte de una estrategia para camuflar ingresos ilícitos y encubrir pagos de extorsión.

El caso cobra mayor relevancia porque, en marzo de este año, se difundió un audio de amenaza contra Agua Marina, en el que un delincuente identificado como “El Monstruo” advertía a los músicos, mencionando directamente al cabecilla “El Jorobado”.

El fiscal provincial Edwin Velásquez confirmó que, a pesar de su encarcelamiento, “El Jorobado” continúa dirigiendo la red criminal desde prisión, utilizando intermediarios para mantener las operaciones activas. Según fuentes del Ministerio Público, la organización ha extendido sus actividades hacia la organización de eventos, la venta de cerveza y el cobro de cupos en espectáculos públicos.

Las autoridades no descartan interrogar a representantes de Agua Marina y a otros artistas que hayan tenido contratos con la empresa para determinar si existieron presiones o pagos extorsivos.

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recopilando pruebas que confirmen la relación entre las promotoras de espectáculos y la estructura criminal, que habría encontrado en el negocio musical una nueva vía para mover dinero y mantener su poder en Lima y el norte del país.