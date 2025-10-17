En la ciudad de Chiclayo, delincuentes cibernéticos captan a menores de edad, para tratar de obligarlos a que envíen imágenes íntimas, esto a través de las redes sociales.

Hasta el área de Delitos Informáticos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, se hizo presente una madre de familia, para denunciar que a su hija, bajo amenazas de muerte le exigen fotografías y videos de índole sexual.

Denuncia contra sujeto

De acuerdo al acta policial, J.M.F.E. (32), aseguró que su hija de 14 años de edad, luego de estar en sus redes sociales como Facebook, Tik Tok, Instagram y otros, fue contactada por desconocidos quienes luego empezaron a enviarle a su aplicativo WhatsApp paquetes de fotografías con contenido sexual.

Luego le indicaron que ella también debía hacer lo mismo, enviándoles videos y otras imágenes de ella desnuda, de no hacerlo simplemente la buscarán y asesinarán, tanto a ella como a sus seres queridos.

Atemorizada por lo sucedido, le contó a su mamá lo que estaba pasando, pero aún así, la escolar no envió nada a los maleantes, simplemente bloquearon los contactos que no conocen.

Luego acudieron a la sede policial, para colocar la denuncia y así los detectives continúen con las diligencias de investigaciones, a fin de determinar mediante la geolocalización, de dónde provienen todos los mensajes.

Aseguran que se podría tratar de una red de pedófilos que han encontrado una nueva modalidad, para obtener fotografías de sus pequeñas víctimas, para luego venderlas al mejor postor.

Los efectivos PNP recomendaron a los padres tener mayor control con sus hijos al momento que ingresan a sus redes sociales e incluso no brindar sus número telefónicos a personas desconocidas.

Creen que estos facinerosos sean peruanos, algunos injertados con extranjeros quienes siembran el terror.