Un maquillador profesional fue víctima de un hurto agravado tras ser dopado en el interior de un hotel ubicado en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque). El hecho ocurrió cuando fue citado bajo el pretexto de brindar un servicio por un evento de 15 años.

La víctima, identificada como Jheison Joel Alexander Rojas Olivos (29), relató que un individuo lo contrató para maquillar a su supuesta hija por sus quince años. Al llegar al hotel, el sujeto le ofreció un jugo de fresa, que el maquillador aceptó mientras esperaba a la adolescente.

Minutos después, perdió el conocimiento. Al despertar, descubrió que le habían robado S/34,000 en efectivo, así como objetos personales de valor, entre ellos: un reloj, perfumes, un celular y un bolso de marca Louis Vuitton

El caso es investigado por la División de Investigación Criminal (Divincri).

Otra víctima perdió S/16,000

En un segundo caso, Liliana del Carmen Torres (55) denunció que fue víctima de hurto en transporte público. Mientras viajaba en una combi en Lima, desconocidos le sustrajeron su teléfono celular sin que se percatara.

Horas después, recibió notificaciones de su entidad bancaria informándole sobre tres transferencias bancarias no autorizadas a distintas cuentas, por un total de S/16,000, dinero que tenía ahorrado.

Ambos casos ya son investigados por el área de Robos de la Divincri, que no descarta la participación de bandas organizadas dedicadas al hurto electrónico y al uso de sustancias para dopar a sus víctimas.