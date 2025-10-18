El Poder Judicial de Chiclayo dictó prisión preventiva por seis meses contra tres soldados del Ejército Peruano acusados de robo agravado de mototaxi. Se trata de Luis Vera Huamanchumo (19), Enrique López Pacherres (18) y Alex Daniel Aguilar (18), quienes prestan servicio voluntario en la base militar Fuerte Cáceres del distrito de Pimentel.

Detenidos por acto delictivo

Según la policía, el último domingo los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) interceptaron a los jóvenes luego de que robaran un mototaxi a un adolescente de 16 años en el pueblo joven Fanny Abanto. Durante la persecución, un cuarto implicado, Arius Steve Angulo Jibaja, también soldado, logró escapar.

El agraviado, de iniciales J.C.S.Ch., relató que los soldados lo abordaron como pasajeros y, al llegar al destino, lo agredieron y le sustrajeron su mototaxi.

Durante la detención, a uno de los arrestados se le encontró una bolsita con marihuana. Los tres internos fueron trasladados al penal de Chiclayo, mientras continúa la investigación a cargo de la Deprove, bajo la supervisión del fiscal Deyvi Jahir Vera Álvarez.

Durante la intervención policial, a uno de los soldados detenidos se le encontró una bolsita con marihuana, mientras que un cuarto implicado logró escapar y aún no ha sido capturado.