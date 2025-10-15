Esta mañana, a las 9:00 a. m., se desarrollará la audiencia judicial en la que se evaluará la solicitud fiscal para dictar impedimento de salida del país, por 18 meses, a la expresidenta Dina Boluarte.

La defensa de la exmandataria ha informado con antelación que la acusada no concurrirá a la sesión judicial.

El 10 de diciembre la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, un día después de ser vacada por el Congreso de la República.

La exmandataria es investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

El juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, conducirá la diligencia, con la presencia del Ministerio Público y la defensa legal de Boluarte.

La investigación está relacionada con presuntas gestiones irregulares que Boluarte habría realizado cuando era presidenta del país; específicamente por, presuntamente, tomar interés personal indebido en la designación de funcionarios en EsSalud.

También tiene relación con la concreción del pago de beneficios sociales para un allegado del médico que le practicó cirugías estéticas. Estos hechos configurarían un presunto aprovechamiento indebido de su posición como jefa de Estado.

OTRO PEDIDO

De manera paralela, hay un segundo pedido, esta vez de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho). Este tribunal solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Boluarte por el presunto delito de lavado de activos.

Este caso se vincula con la recolección de dinero para la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, fondos que habrían provenido de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” con origen en la región Junín, de la cual Cerrón fue gobernador.

