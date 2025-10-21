En extrañas circunstancias, un joven de 20 años fue dopado y dejado inconsciente en plena carretera hacia Monsefú, en la ciudad de la Amistad, en la región Lambayeque. Se trata de Cristian Alonso Silva Pérez, quien fue hallado alrededor de las 8:55 a.m. de ayer, a espaldas del colegio Inmaculada del distrito de La Victoria.

Según información policial, agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) recibieron la alerta sobre un hombre tendido en la vía con aparentes signos de haber sido golpeado y totalmente inconsciente, por lo que inicialmente se temió por su vida.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que Silva Pérez tenía signos vitales y le brindaron primeros auxilios de estabilización, para luego trasladarlo al Hospital Las Mercedes. El médico de turno, Jeferson Díaz Lazarte, diagnosticó que el joven había sido dopado con una sustancia desconocida y quedó en observación.

Horas después, ya recuperado parcialmente, el agraviado relató a la policía de la comisaría César Llatas Castro que había sido atacado por un soldado del Ejército cuando intentó impedir el robo de sus pertenencias. Según su versión, tras la agresión quedó profundamente dormido y no recuerda lo sucedido después.

Los familiares del joven acudieron al hospital y posteriormente a la División de Investigación Criminal (Divincri), donde pidieron que se investigue el caso, debido a que el presunto agresor lo habría drogado y abandonado en la vía al creer que estaba muerto.

Actualmente, Cristian Alonso Silva Pérez se encuentra en recuperación en el hospital, ya que la sustancia ingerida le provocó fuertes dolores de cabeza y mareos.