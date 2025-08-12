La noche del último sábado 9 de agosto, una madre de familia de Ucupe, en el distrito de Lagunas, denunció ante la Policía Nacional la presunta violación sexual de su hija de 13 años de edad. El caso ya se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público de Lambayeque.

Según la declaración presentada en la comisaría de Mocupe, la menor había salido con dos amigas para comprar comida y pasear por el parque de Mocupe. Sin embargo, no regresó a la hora acordada, lo que motivó a sus familiares a iniciar su búsqueda por distintos puntos del distrito.

La madre relató que alrededor de las 11 de la noche encontró a la adolescente junto a sus amigas retornando de Mocupe a Ucupe.

Ya en casa, la menor refirió que había estado con un joven identificado como el adolescente 16 años, de iniciales D. L.D., a quien presentó como su amigo, y que durante el encuentro este habría tenido relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. La revelación de la menor se dio luego de haberse mostrado nerviosa y angustiada por lo sucedido.

Tras conocer lo sucedido, los padres acudieron a la comisaría de Mocupe para formalizar la denuncia por presunta violación sexual y solicitar las diligencias correspondientes.

El caso fue derivado al Ministerio Público para las investigaciones de ley, que incluyen la evaluación médico-legal y la declaración de la menor en cámara Gesell, con el fin de evitar su revictimización.

Correo pudo conocer que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el adolescente, en base a la Ley N.º 32330, promulgada el 10 de mayo de 2025.

Según la mencionada norma, los adolescentes de 16 y 17 años pueden ser procesados como adultos cuando cometen delitos graves, como extorsión, sicariato, feminicidio, violación, entre otros. Se les aplican medidas como la prisión preventiva, igual que a una persona mayor.