Cientos de pacientes asegurados de EsSalud, en su mayoría adultos mayores, formaron colas inmensas desde las 4:00 de la madrugada en la Casa Comunal de la Juventud; sin embargo, muchos se quedaron sin acceder a una cita médica.

Debido a este problema, varios pacientes expresaron su disconformidad con el servicio que brinda el Seguro Social de Salud. “Nos hacen formar colas a pesar de ser adultos mayores, es un abuso que personas como nosotras nos hagan venir temprano para nada”, expresaron.

Como se recuerda, en dicho local se instalaron de manera improvisada los consultorios del hospital Naylamp de EsSalud, el cual lleva casi cuatro años inoperativo, debido a irregularidades en la ejecución de una obra de mejoramiento.

“Vengo desde las 4 de la mañana a formar cola y me encuentro que no hay cita, pero esto debe darse automáticamente por la edad que tenemos. No tienen ningún tipo de consideración con nosotros, nos hacen formar cola, pero deben hacernos entrar a parte”, expresaron.

Una de las pacientes afectadas fue Irma Chirinos, quien sufre de pie diabético y ya no cuenta con insulina, ni metformina para controlar la enfermedad. Ella llegó a las 5:30 de la mañana para formar cola, pero no pudo alcanzar una cita para la especialidad de medicina general ni endocrinología.

LEE AQUÍ: Exigen a EsSalud atender emergencias nocturnas en los policlínicos

Multan a los principales nosocomios de EsSalud

Precisamente ayer, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) informó que en lo que va del año se ha impuesto multas por medio millón de soles contra los principales hospitales de EsSalud, en la región Lambayeque .

El titular de la Intendencia Macrorregional de Susalud Norte, Miguel Vela, explicó que este año sancionaron con multas a los nosocomios Naylamp, Almanzor Aguinaga y Luis Heysen, en atención a denuncias de los usuarios.

“Las denuncias son por inadecuada atención y deficiencias encontradas en la supervisión. Se trata de faltas moderadas o graves relacionados con la calidad de atención al usuario. Puede ser un fallecimiento o un inadecuado procedimiento que ha terminado con una secuela en el paciente”, indicó.

Además, precisó que en los últimos tres años sancionaron a 26 establecimientos de salud, de los cuales 19 fueron llamados de atención y 7 multas pecuniarias, entre los cuales figuran el Hospital Regional de Lambayeque y el Centro de salud El Bosque – La Victoria.

Por último, indicó que los establecimientos de salud no han elaborado sus planes de mitigación de riesgos (acciones frente a un próximo Fenómeno de El Niño o sismo) y carecen de buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos.

“Esto es importante para el fenómeno que se nos avecina, ¿están almacenados estos productos en condiciones adecuadas, están guardados en una elevación necesaria frente a la posibilidad de riesgo?”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO

Arrojan y queman basura en la avenida Leguía