Pacientes llegaron a clínica Cebinor por citas reprogramadas.

De mal en peor. El Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo enfrenta una crisis en la atención de consultorios externos tras el cierre de dos pabellones el pasado 3 de junio, debido al riesgo de colapso estructural. La contratación directa de Cebinor EIRL deja dudas respecto a su nivel de preparación para recibir a pacientes.

DEFICIENCIA. Hasta ayer 9 de junio, no se había completado el traslado del material quirúrgico ni del mobiliario médico, lo que limita el funcionamiento pleno de los consultorios en la clínica privada Cebinor. Algunas especialidades, como ginecología, aún deben ser reprogramadas por falta de condiciones adecuadas.

Paralelamente, el pasado 6 de junio, el hospital aprobó, mediante el Procedimiento de Selección No Competitivo N.º 01-2025, el expediente de contratación directa para el alquiler de un local destinado al funcionamiento de consultorios externos y hospitalización, por un monto de S/ 549,250.00, según documentos a los que accedió este diario.

DESATENCIÓN. Como medida de contingencia, parte de los consultorios externos fueron trasladados al centro médico privado Cebinor, que comenzó a funcionar parcialmente ayer. Sin embargo, la atención aún no se brinda con normalidad, lo que ha generado denuncias por citas reprogramadas sin atención, demoras y confusión entre los pacientes. Durante el primer día de atención en Cebinor, decenas de usuarios llegaron con citas reprogramadas, pero se encontraron con consultorios cerrados, largas filas y especialidades que no estaban disponibles.

“Mi cita era el 4 de junio, me la pasaron al 9, pero hoy me dicen que no hay atención en cirugía”, relató Juan Velásquez a este diario. Otra mujer gestante, con controles reprogramados desde el 6 de junio, acudió sin recibir una nueva fecha. Otros pacientes esperaban atención en cardiología o urología, pero no figuraban en los registros.

Uno de los casos más delicados es el de Esterfilia Soberón León, procedente del caserío Capote, en el distrito de Picsi. Ella narró en un medio local que, tras una operación renal realizada el 6 de marzo, debía acudir el 4 de junio para el retiro de un catéter y control en urología. Ambas atenciones fueron reprogramadas para el 9, pero no fue atendida.

La Oficina de Admisión, que sigue funcionando en la sede principal del hospital, también evidenció desorganización. Varios pacientes acudieron en busca de nuevas citas médicas; algunos fueron derivados para julio o agosto, otros no obtuvieron respuesta, y varios intentaban acceder a turnos adicionales sin éxito. La división física entre el área administrativa y los consultorios ha generado aún más confusión.

RESPONDE. Consultado sobre la situación, el director del hospital, Plinio Muro, afirmó que no todos los servicios se brindan en Cebinor, ya que varias atenciones continúan realizándose en la sede principal.

En Cebinor se atenderán cirugía, ginecología, obstetricia, cardiología y urología; pero las citas son programadas y no todas se ofrecen a diario.

