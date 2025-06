Las madres de familia del Comité de Gestión de Comedores Populares denunciaron demora en la entrega de alimentos por parte que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

“Estamos desabastecidas un mes, recién el día de hoy (ayer) se nos convoca para hacer el reparto correspondiente a mayo. Algunas madres que sí han cocinado es porque reciben ayuda de algún banco de alimentos o alguna ONG”, señalaron.

QUEJAS. Días atrás, esta situación fue advertida por la regidora Giovana Sabarburú Torres a la alcaldesa Janet Cubas.

“Hemos visitado comedores populares y es preocupante porque los alimentos ya estaban por culminarse, estaban próximos a quedar desabastecidos. Y en otros, los días que hemos ido, no ha habido atención, sabiendo que hay personas vulnerables a quienes va destinado, no han recibido alimentación”, dijo en la última sesión de concejo.

Las madres también lamentaron que la MPCh les haya reducido el aceite, pese a ser el insumo que más utilizan a diario en sus cocinas.

“Antes recibíamos 11 botellas por mes. Nos daban cada trimestre 33 litros, sin embargo hoy a la fecha nos van a dar solamente 10 botellas. No es justo, porque sabemos que el gobierno ha destinado un fondo adicional y nos dan 4 insumos para la preparación de alimentos”, dijeron.

Además, indicaron que para este año les habían ofrecido leche como nuevo producto, sin embargo, hasta el momento no les entregan.

RESPUESTA. Al respecto, el gerente de Desarrollo Social de la MPCh, César Samamé Cornejo, señaló que la nueva normativa fijó la reducción de grasa o aceite, pero incrementa las raciones de arroz, menestras y enlatados.

Sostuvo que la disposición emitida el 5 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), estableció la formulación de la ración para los beneficiarios del programa de complementación alimentaria.

“Ahora hay mejoras: ya no se les está entregando tres sacos de 50 kilos cada uno, se les está agregando 12.5 kilos más, ya no se les entrega 20 kilos de menestra por mes, sino 50 kilos por mes, ya no se entrega 47 latas de producto de origen animal, ahora casi van a recibir 150 enlatados de pescado. Y ahora sí la norma dice que por mes, tienen que recibir la cantidad de 10 mililitros diarios por cada beneficiario, que equivale a 10 litros de aceite por mes a cada comedor”, acotó.

