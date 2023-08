El alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), Elber Requejo, tiene como subgerente de Administración de Mercados y Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, al trabajador de la comuna, Ronald Gonzales Urbina; a pesar que este lo denunció por presuntos actos de corrupción.

La aceptación al cargo de confianza fue cuestionada por el regidor Óscar Rafael Altamirano y el ex regidor, James Prada Ayala; quienes indican que es inconsecuente con sus acciones.

El pasado 10 de julio, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 226 - 2023, se designó en dicho puesto a Gonzales Urbina, quedando sin efecto la designación de José Luis Llapapasca Castillo.

Luego de casi un mes, este no habría entregado el informe situacional en el que encontró al Mercado Mayorista de Moshoqueque, pese a que el pedido fue reiterado por el regidor Óscar Rafael el día 4 de este mes.

“Él tiene a cargo varios centros de abastos. Cuando conversamos le indiqué que quería apoyarlo, pero también le pedí que me diera un informe sobre cómo se encuentra la situación de los mismos (...). Le dije que quiero el informe para que en sesión de concejo se trate el tema, pero hasta ahora no me lo hace llegar”, lamentó.

Agregó que Gonzales Urbina le respondió que el informe ya estaba hecho, pero que no se lo alcanzó porque desconoce dónde está ubicada su oficina.

“Le señalé mi oficina cuando dialogamos. Incluso le dije que era donde quedaba secretaría general, pero ni así se apersonó”, enfatizó.

Afirmó que luego de asumir el cargo, dejó de darle seguimiento a la denuncia sobre supuestas coimas recibidas por parte de una funcionaria de la Gerencia de Residuos Sólidos. Asimismo, que no insistió con los fiscales a cargo del caso para que continúen con las investigaciones.

“¿Por qué Gonzales Urbina no prosigue con buscar más información?. Está dejando de lado lo que hacía antes de ser designado, pero bueno, cada quién con lo suyo”, acotó.

Exregidor también cuestiona al subgerente

Del mismo modo, el ex regidor, James Prada, indicó que lo invitaron a ser parte de la Oficina de Control Interno de la comuna leonardina para realizar un aporte sobre las denuncias impuestas a la gestión anterior.

Debido a ello, requirió información a Gonzales Urbina sobre dichas denuncias, pero este lo habría evadido.

“Ya pasaron tres semanas desde que se lo pedí y no me ha respondido. Me dice que va a ver, que se va a dar un tiempo y sigo esperando (...). Esperemos que en algún momento reflexione y ponga a disposición la información que es esencial para que se transparenten las cosas”, dijo.

Ronal Gonzales responde a críticas

Al respecto, Gonzales Urbina aseguró que continuará dando seguimiento a sus denuncias en aras de la transparencia.

“Me di un apretón de manos con el alcalde y le dije que seguiré con lo mío. Él me respondió que no hay ningún problema y que caiga quien caiga”, aseguró.

Como se recuerda, Gonzales Urbina fue quien denunció que varios bienes, de propiedad del Estado, fueron retirados del estadio Carlos Castañeda sin autorización del Concejo y con pleno conocimiento del alcalde Elber Requejo.

Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

