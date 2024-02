La alcaldesa Janet Cubas Carranza , responde en esta amplia entrevista para Correo Lambayeque sobre los principales problemas que afectan a su gestión y los resultados que podría mostrar en este año, ya que en el 2023 - según dijo - se dedicó a ordenar la casa. También se pronuncia sobre la violencia política dirigida desde redes sociales y de los proyectos que está impulsando.

¿Considera que el pedido de suspensión terminará por afectar su continuidad en el cargo?

Yo estoy tranquila y me allanaré a lo que el Concejo decida. Mi opinión personal es que hay un trasfondo político y Chiclayo no está para conflictuar más. No dudo que los regidores van a seguir con el pedido y se aplicará el debido proceso. La Comisión de Ética ya me notificará para dar los descargos.

¿El pedido de suspensión no termina siendo un efecto de la demora de las áreas técnicas?

No, debo aclarar que el pedido de sesión extraordinaria fue respondido a los tres días y se explicó que aún no se contaba con los dictámenes de las áreas técnicas y de las comisiones de regidores, porque estas recién se formaron el 19 de enero. Frente a la insistencia, convocamos y se demostró que faltaban los elementos para debatir todo lo concerniente al proyecto de ordenanza para la regulación de los paneles. Esa propuesta recién se presentó en agosto del 2023 y en setiembre se dejó sin efecto. Luego se vuelve a presentar en noviembre, pero faltaba la opinión de los técnicos y comisiones.

Mi gestión tiene claro que personas inescrupulosas han usufructuado el espacio público. Hay paneles que no tienen autorización, de otros no se tiene claro quiénes son los propietarios. Por ello, vamos a retomar el desmontaje, solo falta finiquitar el contrato de alquiler de la grúa.

¿Con la suspensión, reavivó, desde las redes sociales, el reclamo para que usted se vaya o sea revocada, debido a que no da resultados, aunque se nota en los mensajes una descalificación por su condición de mujer. Siente que hay un acoso en ese sentido?

Desde el primer día que asumí como autoridad, empezó en redes sociales una campaña de destrucción, a través de trolls y sitios de Facebook que lanzan los mismos mensajes y son incapaces de reconocer los avances que estamos logrando. Es una situación no vista anteriormente. Como ya lo dije, en el pasado hemos tenido alcaldes borrachos, mujeriegos, rateros y no se veía esta orquestación mediática. Una campaña que ha ido de menos a más y se ha tornado violenta, a tal punto que en la calle, algunos varones sin escrúpulos, han pretendido golpearme y me han atacado con insultos. Estoy segura que si la autoridad fuera varón, no se atreverían a tanto. No solo pasa conmigo, sino también con las colegas alcaldesas de San José y Mórrope y con las regidoras. Hay un clima de violencia.

No estoy usando este tema para justificar los problemas en la gestión, pero son hechos evidentes. Otro ejemplo, durante el ciclón Yaku, malos vecinos intentaron golpearme, como si los colapsos de aquel entonces fuesen culpa de una alcaldesa que había asumido el cargo hace 60 días.

Pero las expectativas de sus electores continúan insatisfechas, ¿es muy difícil gobernar el municipio de Chiclayo?

Hemos encontrado una situación álgida. Es una institución que ha estado dirigida de manera burocrática, con lento funcionamiento y donde se tiene que trabajar con obreros y empleados que están sujetos a una cultura de servicio poco eficiente y transparente.

Durante el 2023, el esfuerzo de nuestro equipo se enfocó en destrabar y sacar adelante los proyectos paralizados que dejó la anterior gestión, como la pavimentación en Ricardo Palma, la reconstrucción de los colegios Juan Tomis Stack, Juan Mejía Baca, Miguel Muro Zapata, César Vallejo, Angelitos del Cielo, la ejecución del colector en la avenida Leguía y la continuidad de la avenida Balta. En esta última obra, la constructora avanzó hasta donde pudo, se cobraron penalidades y al final se decidió la resolución de contrato.

También trabajamos con la obra del casco central que lleva paralizada desde el 2012. Ya está seleccionado al perito y esperamos el financiamiento del ministerio Economía, para luego pasar a la formulación del expediente técnico del saldo de obra, pues el ministerio de Vivienda está comprometido a dar el presupuesto

Para una institución venida a menos, que debe ser reordenada, el año pasado la municipalidad fue premiada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como mejor equipo de planificación. La MPCh ocupó el segundo puesto, porque en el 2023 hemos iniciado un camino de modernización para superar el caos que nos heredaron.

Reordenar la casa le puede traer riesgos por el tiempo que demandaría, entonces la consulta es ¿para diciembre de este año, los vecinos verán resultados más palpables?

El destrabe, algo que la ciudadanía no puede ver, se tenía que hacer sí o sí. Con mucho esfuerzo sacamos eso y lo hicimos con todo el impacto que dejó el ciclón Yaku, el cual retrasó los planes de todos los alcaldes.

Ahora estamos apretando el paso y para este año tenemos como meta la ejecución del cambio de redes en San Antonio, Ampliación San Antonio y Puente Blanco, la reconstrucción de los colegios, el informe pericial de la obra del casco central, mejorar la transitabilidad de calles, reposición de pavimentos en el ingreso sur de la urbanización Villarreal, recuperación de espacios públicos. Además, tenemos en trámite la formulación de IOARR para Limpieza Pública porque el municipio ha celebrado convenios con el Gobierno Regional y el Ministerio del Ambiente (Minam) para obtener maquinaria y superar esta situación de las compactadoras que, en mayo del 2023, habiendo cumplido un año de compra, ya presentaban deterioro y no podían ser usadas. Además, tuvimos que reponer maquinaria que había sido dada de baja para justificar la compra en el gobierno pasado.

CASO MERCADO MODELO

El mercado Modelo está muy complicado. Se ha programado una marcha, la Ley de Expropiación pendiente y en los últimos días se sumó una denuncia por extorsión ¿Hay alguna posible solución?

El municipio mantiene su disposición al diálogo con los comerciantes. En la ordenanza sobre la conducción de puestos, se proponen cambios que están justificados, pues se trata de bienes públicos. Es importante que salga esta ordenanza, para cerrarle el paso a la discrecionalidad de funcionarios, porque de lo contrario sí habrán riesgos. Se entiende que haya desconfianza por malas experiencias que han visto los comerciantes, espero comprendan que es importante avanzar con el ordenamiento.

Sobre la Ley de Expropiación, estamos diseñando una propuesta y se hará el proceso según la capacidad presupuestal de la comuna. Vamos a respetar la propiedad de las 37 tiendas, pero eso no quita que revisemos en Registros Públicos aquello que ha sido inscrito, pese a tratarse de zona pública.

En gestiones anteriores solo hubo indiferencia y no les interesó ejercer el accionariado mayoritario, defender la propiedad municipal. Eso último lo hicieron algunas organizaciones. Antes la MPCh no participaba en las reuniones con la Junta y hay quienes han aprovechado ese descuido.

Desde ahora reitero que mi equipo no trabajará con personas que resulten implicadas en actos delictivos. El hecho de presunta extorsión es delicado y estamos al tanto del resultado de la investigación.

LIMPIEZA PÚBLICA EN CHICLAYO

La acumulación de basura provoca gran malestar, ¿el municipio maneja otra estrategia para notar cambios o mejoras en el servicio?

Hace poco se entregó un expediente al Minam para que Chiclayo obtenga financiamiento para la construcción de un relleno sanitario. Los recursos llegarían a través de Punche Regional III.

Esto nos permitirá cumplir con un trabajo integral desde la recolección y la disposición final. Aún tenemos un año y medio para usar la celda transitoria, que tenía limitaciones para funcionar. Sobre la planta de transferencia, la MPCh puede usarla y hay un compromiso del Minam y del Gobierno Regional para invertir en este proyecto. Eso optimizaría el traslado de los residuos hacia la celda y luego al relleno sanitario. Los volquetes gastan dos horas para ir y venir de Reque.

Admitimos que tenemos un déficit en el recojo de basura. También requerimos mayor participación de los vecinos para que apoyen las acciones educativas que la municipalidad impulsa, como es el cumplimiento del horario de recojo. Por otro lado, estimamos que en 15 días más, el Gore deberá transferirnos nueva maquinaria para reforzar el servicio.

PISTAS Y ALCANTARILLADO

Una vez más los transportistas están descontentos por el estado de las pistas y es algo que va de la mano con el alcantarillado, ¿Su gestión y Epsel- Otass ya lograron una mejor coordinación?

Hemos formulado IOARR para recuperar la transitabilidad en Grau, Elías Aguirre, San José, Pedro Ruiz, Luis Gonzales y Lora y Lora. Estamos en coordinación con el Gore para que a través de su planta de asfalto, hagamos el afirmado y colocar pavimento rígido en las calles que resultaron muy dañadas por las lluvias pasadas y en otras arterias abandonadas.

Es cierto que no logramos el avance esperado porque Epsel - Otass va a otro ritmo. De modo permanente en Grau y Elías Aguirre hay colapso de alcantarillado, lo mismo pasa en San José y Angamos, San José y San Martín y San José y Luis Gonzales, Izaga y Balta. Lo hemos conversado varias veces con Epsel y la ministra de Vivienda. Necesitamos que el Otass cumpla el cronograma, ya que luego justifican que usarán el saldo de obra para reponer los pavimentos, un ejemplo es lo que ocurre en Villarreal. En Bolognesi y José Leonardo Ortiz, ¿cuánto se demoraron para reparar el emisor?

Han estado mal acostumbrados a cerrar a la diabla y dejar los pavimentos deteriorados, ahora los alcaldes ejercemos una exigencia y presión porque nos hemos visto perjudicados. Ayer a la ministra se le ha dicho, si llueve qué va a pasar en Chiclayo.

Hemos contactado al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) tras el informe del Colegio de Ingenieros con observaciones sobre los SARE, y han respondido que hay tiempo de hacer correcciones. Esperamos que pronto hagan las pruebas para determinar cómo funcionarán.

PROYECTO PENDIENTE: DRENAJE PLUVIAL

¿Le decepciona que, según algunas proyecciones, la muy esperada obra de drenaje pluvial estará lista dentro de diez años?

Bueno, de ese tema se ha conversado mucho en varias audiencias, tanto en Chiclayo como en Lima. Hay pedidos a la consultora Tipsa para que incorpore los aportes de los ingenieros y funcionarios locales que conocen acerca de la infraestructura urbana y el saneamiento, pero no hay avance.

Esta empresa dice que solo actuará como dictan los lineamientos de su contrato. Los estudios recién serán presentados en diciembre de este año y es claro que es urgente que se aceleren. Necesitamos esa información porque los expedientes técnicos relacionados con alcantarillado no pueden estar exentos del drenaje pluvial Son datos que ellos deben compartir.

A la ministra Hania Pérez Cuéllar, se le ha comunicado que los alcaldes estamos exigiendo que Tipsa tenga en cuenta los aportes de los técnicos y de los profesionales de la zona, que los consultores tengan capacidad de escucha para que asimilen recomendaciones y evitar que el proyecto de drenaje pluvial quede como elefante blanco. La señora ministra tiene disposición de que los colegios profesionales y equipos técnicos sean atendidos, pero también es necesario que la consultora agilice con los plazos y facilitar la información de estudios

CUESTIONADAS DESIGNACIONES Y DENUNCIAS

Su gobierno no está libre de cuestionamientos por las designaciones. Un último caso es la contratación del señor Gervacio Larrea, ¿qué responde al respecto?

Para designar hemos cumplido el procedimiento de ley. Ninguno de los señores registra sanción firme. Siempre estamos atentos a lo que se denuncie, somos muy cuidadosos. Hasta la fecha no registramos denuncias por designación indebida, porque somos respetuosos, pero estamos alertas en los niveles de control. Tenemos hasta cerca de 80 procesos de empleados con responsabilidad administrativa y penal y que seguirán su curso a nivel legal y de forma correcta para evitar que vayan al Poder Judicial y sean retornados con medidas judiciales. La meta es que sean bien sancionados.

Uno designa funcionarios pero no mete las manos al fuego por ellos, y estamos alertas a situaciones, estamos escuchando denuncias de ciudadanos, de medios de comunicación y de los regidores.

Usted no es soberbia...

No, lo que hago es mostrar firmeza y defender los intereses de la ciudad y tal eso se confunde. En la municipalidad estamos dispuestos a escuchar las denuncias vengan de vengan y se sancionará de ser necesario. Hemos pedido control concurrente al OCI. Yo no estoy hipotecada a intereses privados o de partidos, mi campaña fue auto sostenida. Siempre dijimos que vamos a sentar las bases y terminar con este caos. Nunca hemos retrocedido, a pesar de los insultos, estamos dando la cara.

¿Qué pasará con la discoteca La Esquina, que ha sido clausurada varias veces y funciona en un lugar inadecuado para ese tipo de negocio?

Estamos coordinando con el SATCh que es el ejecutor coactivo para aplicar medidas definitivas. Ellos ya no pueden seguir ahí, porque cerca hay varios colegios, además de los serios cuestionamientos a partir de lo visto en videos

Quiero dejar en claro hacemos esfuerzos por ordenar el rubro de las discotecas y bares, pero hay inescrupulosos que sacan la vuelta a la ley. La violencia que usted ve en mi contra también proviene de sectores que se han visto afectados con la fiscalización, ya que se sentían los intocables.

El municipio tiene muchos problemas, usted ya me dijo ¿ no siente que teniendo tantos años en política ha ido al lugar menos indicado?

Acordémonos de nuestra historia, lo que busco es poner de mi parte para que Chiclato recupere su sitial, que se vuelva a valorar la identidad ya que la ciudad atraviesa un momento difícil

Han dicho de mí muchas cosas en este periodo, incluso que me he cambiado de casa o de barrio. Vivo donde siempre con mi familia solo que salgo temprano y regreso tarde de trabajar. Yo no he cambiado de estilo de vida y sigo de la mano con mi familia. Yo seguiré en el afán de mejorar esto y que la ciudadanía entienda que necesita involucrarse. Le aseguro que no vamos a desmayar en este reto. Esta semana tendremos noticias y las renovaciones de funcionarios continuarán.