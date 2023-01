El Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Roberto Gibson, anunció que en los próximos días se iniciará el desmontaje de 50 paneles publicitarios cuya instalación no ha sido autorizada.

El funcionario precisó que especialistas del área hicieron un seguimiento e identificaron que en varios casos no se ha presentado documentación solicitando permiso para colocarlos e incluso se desconoce al propietario.

“Hemos hecho la búsqueda e identificado no menos de 50 paneles que no están autorizados y tienen que ser retirados, va a ser un trabajo paulatino, no de un día para otro”, aseveró.

El funcionario instó a los dueños de estas estructuras metálicas a formalizarse o de lo contrario retirarlos por cuenta propia para evitar que la comuna lo haga.

El anuncio lo hizo luego de inspeccionar un panel publicitario en mal estado ubicado en la esquina de las avenidas Grau y Las Américas.

“La entidad municipal ya ha notificado al propietario para que de inmediato refuerce la estructura o de lo contrario la retire. No se descarta una sanción, indudablemente que por falta de mantenimiento esto va a merecer una multa” sostuvo.

Precisó que, de manera preventiva, se ha acordonado la zona. “Solo es para que la gente vea la cinta amarilla y sepa que hay peligro y evite acercarse. No hemos interrumpido la ciclovía porque vemos que es muy transitada y sería peligroso que los ciclistas ingresen a la pista”, indicó.

En un recorrido por la avenida Grau se observó que en la base de varios paneles se han construido bloques de cemento. Gibson afirmó que estos trabajos no refuerzan la estructura, incluso algunos presentan grietas pese a haber sido instalados recientemente.

“Para que este dado de concreto funcione tendría que ser una especie de zapata y su utilidad es únicamente para soportar peso y no los efectos del viento, por eso es que se ha rajado el concreto”, puntualizó y recomendó a las empresas responsables de los paneles a asesorarse de especialistas.

