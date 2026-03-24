Un nuevo crimen se registró en la región Lambayeque. Esta vez, la víctima fue un joven que perdió la vida tras recibir dos impactos de bala.

Este lamentable suceso se registró a las 3:40 de la madrugada, cuando Alex Edwin Acuña Barboza, de 21 años, fue asesinado cerca de una discoteca de dudosa reputación, ubicada en la carretera que une los distritos de Pátapo y Chongoyape, a la altura del sector El Pedregal.

De acuerdo con información policial, en el lugar se registraba una balacera protagonizada por sujetos desconocidos. En ese momento, los atacantes se percataron de la presencia de Acuña Barboza, con quien habrían tenido una rencilla previa, y le dispararon directamente en dos ocasiones a la altura del tórax, dejándolo gravemente herido y tendido en el pavimento.

Su acompañante, al percatarse de la tragedia, empezó a gritar pidiendo ayuda. Fue así que los vecinos salieron de inmediato de sus viviendas y trataron de auxiliarlo. Asimismo, solicitaron apoyo de la Policía de la comisaría de Pátapo; los agentes, al llegar, verificaron que aún presentaba signos vitales, por lo que lo trasladaron al centro de salud de Pósope Alto.

Lamentablemente, al llegar al nosocomio, el médico de turno solo certificó su deceso. La causa de la muerte fue un traumatismo abierto por proyectil de arma de fuego.

El caso fue comunicado de inmediato a los detectives del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), así como a un representante del Ministerio Público, para que disponga el levantamiento del cadáver, su internamiento en la morgue y la realización de la necropsia correspondiente.

Hasta el cierre de la presente edición, los investigadores estaban a la espera de la restitución del fluido eléctrico en la localidad para poder visualizar las imágenes de algunas cámaras de seguridad y así identificar al o los responsables del asesinato.

Se tuvo conocimiento de que el occiso no presentaba antecedentes policiales, pero al parecer mantenía una rencilla con presuntos pandilleros.