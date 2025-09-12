Lo que parecía una mañana tranquila se convirtió en terror, debido a que un ciudadano venezolano fue asesinado cruelmente en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Este nuevo crimen se registró a las 4 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba entre la avenida Chiclayo y la calle Bolívar de la mencionada localidad, donde por causas que aún se desconocen fue atacado por unos individuos.

De acuerdo al acta policial, vecinos de la zona alertaron a los agentes del orden de la comisaría La Nueva Despensa, sobre la presencia de un hombre muerto, en medio de un charco de sangre.

Los uniformados de inmediato se trasladaron hasta el lugar, donde efectivamente constataron que la persona de sexo masculino ya no presentaba signos vitales y sería un extranjero indigente.

Además, tenía magulladuras en la cabeza y sus prendas de vestir estaban manchadas de sangre e incluso algunos de los ladrillos que estaban a su alrededor.

El personal policial solicitó la presencia de sus pares del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), así como de los peritos de la Oficina de Criminalística y al fiscal Roberto Becerra.

Ellos, a su vez, llegaron hasta la zona junto a médicos forenses quienes procedieron a revisar el cuerpo inerte.

Verificaron que además de golpes tenía un proyectil de bala en el tórax, muy cerca del corazón, lo que habría causado su deceso.

No contaba con ningún documento que pudiera identificarlo, es así que internaron el cadáver en la morgue, para tratar de realizarle el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Afis).

Se tuvo conocimiento que el finado era muy agresivo con los pobladores de ese sector y no se descarta que haya desafiado a algún delincuente, quien lo agredió y mató de un balazo.

Horas después, agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) identificaron a la víctima como Juan Carlos Prieto Alvarado, de 45 años de edad.

Además, el extranjero registraba antecedentes por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado y abigeato.

