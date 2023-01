El alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles encargó el despacho de alcaldía al primer regidor, Clemente Bances Cajusol, debido a que enfrenta una supuesta enfermedad que no le permite trabajar con normalidad.

Apenas a los tres días de juramentar al cargo, la autoridad edil sufrió un grave decaimiento en su estado de salud, que lo obligó a recibir atención médica de emergencia y alejarse por unos días de la municipalidad.

Fuentes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) informaron que el burgomaestre habría solicitado 3 a 4 meses de licencia, pues en las próximas horas deberá someterse a una intervención quirúrgica que lo hará mantener absoluto reposo.

Al respecto, la segunda regidora de la MPL, Gisella Fernández Muro señaló que hasta el momento no ha tenido ninguna reunión con el alcalde Percy Ramos, pero sí tiene conocimiento que debe recibir “chequeo médico”.

“No lo sé (si el alcalde ha estado arrastrando alguna enfermedad), nunca nos ha comentado nada. Yo también me estoy informando extraoficialmente por personas allegadas a Percy (Ramos) que él tiene que asistir a un chequeo médico; pero no está pidiendo una licencia como he escuchado de tres meses, él está pidiendo un permiso para asistir a un chequeo médico y por lo tanto debe encargar la alcaldía”, señaló.

Además, la regidora expresó su preocupación por la demora en la designación de funcionarios en las principales gerencias y subgerencias de la comuna.

“Hasta ahora desconocemos de la designación de funcionarios y esperemos no encontrar a dinosaurios nuevamente en cargos donde ya debería darse a la oportunidad a gente joven, proba, y no volver con estas personas que ya han ocupado cargos y que en su momento a lo mejor inclusive no hicieron una gestión transparente”, aseveró.

