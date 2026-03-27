En menos de 48 horas, la Policía desarticuló una presunta banda criminal que quería sembrar el terror en la Capital de la Amistad, tipo terrorismo urbano, e incluso capturó al facineroso que detonó un explosivo en pleno centro de la ciudad.

El minucioso operativo se registró desde la tarde del último miércoles, cuando los agentes del área de Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri), al mando del general PNP, Luis Ángel Bolaños Melgarejo, se trasladaron hasta una vivienda situada entre las calles Cois y Leticia del cercado de Chiclayo, donde arrestaron a Carlos Jesús Fernández Acosta, de 20 años de edad, alias “Chapana”.

De acuerdo a la información policial, Fernández Acosta fue el individuo que colocó la dinamita en el portón del local de venta “City Ofertas Importadora” ubicado en la cuadra 3 del pasaje Elías Aguirre, a cuyo propietario Yino Levit C.C. (37) y su socio Ruben M.Ch., a través de llamadas y mensajes de texto les exigían pagar la suma de S/200,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes patrimoniales.

El facineroso quedó grabado en cámaras de seguridad y desde allí los detectives procedieron con las respectivas investigaciones que finalmente conllevó a su detención. Él aceptó el accionar delictivo, así como las prendas de vestir que utilizó y al revisarle su teléfono celular, los uniformados verificaron que tenía fotografías de dinamitas.

Posteriormente durante el interrogatorio, el acusado delató a sus cómplices brindando toda la información posible, así como la dirección del lugar donde guardaban más material explosivo que utilizaban para extorsionar y que era de su amigo José Navarro.

Capturan a otros implicados

Es así que los efectivos PNP se dirigieron hasta el inmueble ubicado en la calle Los Robles N° 655, manzana “M3”, lote 09 del pueblo joven Villa Hermosa del distrito de José Leonardo Ortiz, donde encontraron a José Luis Fernando Navarro Pariacuri (25), Jhonatan Jair Valle Torres (31), Rosalina Paris Pariacuri Rinza (49) y Keyla Stefany Chucas Pariacuri (28).

Al realizar el registro domiciliario, encontraron una caja de cartón conteniendo en su interior una bola con 11 emulsiones (tipo dinamita) de 18 centímetros de largo aproximadamente, de color amarillo, 12 detonadores ensamblados con fragmentos de mecha lenta de color blanco, y un fragmento libre de mecha lenta.

Con toda esa evidencia se procedió a enmarrocar a todos los implicados quienes quedaron en calidad de detenidos, siendo trasladados hasta la sede de la Divincri, por estar inmersos en el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada.

En el operativo también participó el fiscal Ronald Percy Cueva Santacruz de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo y policías de otras unidades.

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