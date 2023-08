Cuatro presuntos hampones, entre ellos un efectivo policial de la jurisdicción de Trujillo, cayeron en manos de la Policía tras intentar robar una maquinaria pesada, valorizada en S/ 80,000; con la finalidad de trasladarla hacia la ciudad de la eterna primavera.

Los intervenidos formarían parte de la organización criminal “Los Trujillanos”, la cual ha sido desarticulada, en diferentes oportunidades, por el delito contra el patrimonio, en sus diversas modalidades.

hechos. Agentes policiales de la Unidad de Investigación Contra el Crimen Organizado (UCCO) tomaron conocimiento por el dueño de la retroexcavadora de placa de rodaje T7X-854, Victoriano Llagas Quesquén, que cuatro sujetos habrían secuestrado y maniatado al operador, identificado como José Chanamé Torres, con el fin de robarle el vehículo y luego emprender a la fuga con rumbo desconocido.

Debido a ello, ejecutaron un operativo, logrando la ubicación de los implicados, Gilmer Llaxa Ortiz, Iván Castillo Valverde, Histo José Mendoza Lezcano y el suboficial de tercera de la comisaría Florencia de Mora, Gean Eder Blas Canales, en el kilómetro 5 de la carretera Chiclayo - Pimentel, en circunstancias que pretendían trasladar el vehículo, utilizando una cama baja.

“Nos estaban paseando. Uno de los detenidos, cuando lo llamaba, me pasaban con varias personas (...), Luego me decían que no había señal y que por eso no respondían y así nos tenían; entonces me dí cuenta que nos habían robado la máquina y denuncié”, dijo Llagas Quesquén.

Agregó que los detenidos extrajeron el GPS de la retroexcavadora para impedir el rastreo; sin embargo, gracias al rápido accionar de los uniformados, lograron dar con su paradero a las pocas horas de reportados los hechos.

“La Policía nos acompañó en todo momento. Gracias a eso hemos logrado recuperar nuestro vehículo que con tanto esfuerzo compramos para tener un ingreso fijo”, precisó.

LEE AQUÍ: Detienen a primer regidor de Lambayeque tras embestir a motociclista

Posterior a la captura de dichos individuos fueron trasladados a la sede de la UCCO, ubicada en la urbanización Santa Rosa del distrito de La Victoria, a fin de continuar con las diligencias pertinentes, en coordinación con el representante del Ministerio Público.

Ahí los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Upirv) registraron el auto incautado a los detenidos, de placa T2V-577, el cual figura a nombre de Rossana Bartra Casanova y Percy Tejada Lewis, quien registra una infracción por conducción en estado de ebriedad.

“Esta modalidad está de moda para robar maquinaria pesada. Muchos compañeros están reportando el mismo delito y lamentablemente no han logrado recuperar sus vehículos”, enfatizó Llagas Quesquén.

Exhortó a la Fiscalía a continuar con la investigación para hallar a los otros miembros de la banda delictiva; ya que -según afirma- dos mujeres también están implicadas en el hecho.

LEE AQUÍ: Capturan a 9 militares investigados por corrupción en compra de combustible

VIDEO RECOMENDADO

Caen militares por corrupción