En diferentes operativos, la Policía capturó a dos individuos implicados en el asesinato del taxista prestamista Augusto Alberto Huamán Gonzáles (23).

Uno de ellos identificado como Fidel Ruiz Carrión (41) alias “Ficho” fue detenido preliminarmente por siete días, por los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri).

La víctima fue asesinada a balazos el 14 de enero del presente año, cuando estaba en su automóvil en la intersección de la avenida Pedro Ruiz con Humboldt, en el pueblo joven San Antonio de Chiclayo.

De acuerdo a la información policial, después de un minucioso trabajo de investigación y seguimiento, los detectives lograron identificar y ubicar a “Ficho”, quien al parecer fue el hombre que realizó el “marcaje” y “reglaje” minutos previos al crimen.

Es así que solicitaron una orden de allanamiento y descerraje en su domicilio, donde finalmente fue arrestado. Le incautaron ocho teléfonos celulares, dos cajas con autopartes, prendas de vestir relacionadas al momento del asesinato y una mototaxi que también participó en el hecho de sangre.

El cómplice

Asimismo, capturaron al expresidiario, Jesús Gustavo Acuña Suárez, de 36 años de edad, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Monito”, quien cayó al momento que caminaba por la avenida Chiclayo en el distrito de José Leonardo Ortiz.

De acuerdo a la información policial sobre él pesaba una orden de detención preliminar de siete días, mientras continúa siendo investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en agravio de Augusto Alberto Junior Huamán Gonzáles (23), quien fue asesinado a balazos el 14 de enero del presente año.

El crimen se registró en la intersección de la avenida Humboldt con Pedro Ruiz del pueblo joven San Antonio en Chiclayo, cuando la víctima se encontraba en compañía de su pareja sentimental María Julissa Mera Monteza. Uno de los sicarios que acabó con su vida sería “Monito”.

Esto debido que, al igual que su cómplice alias “Ficho”, también quedó registrado en cámaras de seguridad al momento que realizaban “marcaje” y “reglaje” al fallecido, hasta la hora que perpetraron la ejecución.

La hipótesis

De acuerdo a la carpeta fiscal, son dos hipótesis las que se investigan. Uno que la muerte fue ordenada por el suboficial PNP Luis Ever Santa Cruz Mera, quien luego de solicitar los servicios de “Ficho”, para ubicar el teléfono celular que le habían robado a su conviviente, este, al recuperarlo se enteró a través de los mensajes de texto sobre la relación que, Mera Monteza mantenía con el finado.

Otra versión es que, Fidel Ruiz Carrión estuvo transando con el fallecido la recuperación de un auto hurtado donde, Huamán Gonzáles habría recibido un dinero y pese a haber devuelto el vehículo, el occiso no pagó el dinero pactado, es por ello que le hizo “marcaje”, para que los dos sicarios lo maten.

Se tuvo conocimiento que en el caso del agente de la Policía, el Poder Judicial no les ha otorgado una detención preliminar, por falta de pruebas fehacientes que conlleven a la medida. Hasta el momento tratan de identificar al otro sicario que iba en la motocicleta.