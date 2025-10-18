La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ha formalizado una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Monsefú, Erwin Huertas Uceda, por el presunto delito de colusión, relacionado con una obra pública adjudicada en 2024.

Irregularidades en licitación de obra vial

Los hechos investigados ocurrieron en julio de 2024, cuando el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) inició la ejecución de una obra de pavimentación en la avenida Venezuela, en Monsefú, valorizada en S/ 3’766,395.

Según la disposición fiscal, funcionarios de la Municipalidad Distrital de Monsefú habrían intercedido ante el GORE para que se otorgue la buena pro al Consorcio Fortaleza, en el marco de la Licitación Pública N.º 018-2024, que derivó en la firma del contrato de obra N.º 019-2024-GR.

Denuncia de regidores y cuestionamientos a la obra

La denuncia fue formulada por los regidores Pedro Uceda Lluen y Yerif Caicedo Limo, quienes han sido citados por la Fiscalía para explicar “la forma y circunstancias” en que se habría direccionado la adjudicación de la obra.

Ambos concejales también cuestionaron que se cambiara la pavimentación con concreto por asfalto, lo cual generó críticas hacia el alcalde Huertas y el gobernador regional, Jorge Pérez.

Presunta participación irregular de la municipalidad

Otra observación importante es que, pese a existir un convenio con el GORE que solo contemplaba la entrega de combustible por parte de la municipalidad, esta habría ejecutado servicios adicionales como el acarreo de material demolido y la eliminación de excedentes, lo que excedería lo establecido en dicho acuerdo.

Además, según los denunciantes, se habría incluido presupuesto en 2025 para la demolición, aun cuando esa parte de la obra ya habría culminado en 2024.

La Fiscalía investiga si estos hechos configurarían delitos contra la administración pública, específicamente colusión, y si hubo un perjuicio económico al Estado.