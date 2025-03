Luego que Correo Lambayeque difundiera un video en donde se aprecia que el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Cacho Sousa, arrastra con su camioneta a su conviviente Fiorella Ramírez Chopitea, y casi la aplasta con los neumáticos; ahora se sabe que la agraviada no recibió en apoyo policial en la Comisaría del Norte de Chiclayo.

Un audio al que tuvo acceso Correo, demuestra que a la exreina de belleza la intentaron obligar a firmar una ocurrencia policial sobre hechos falsos, y fue persuadida para no denunciar a la autoridad edil de las filas de Alianza Para el Progreso.





“Yo no voy a firmar nada. No estoy de acuerdo, eso es falso (denuncia). No cree que hago mucho no denunciándolo (al alcalde Enrique Navarro). Aquí en la Comisaría todos me decían que no denunciara, nadie me dijo denúncialo. Me decían que lo piense, que converse bonito. No escuché a una sola persona que me diga denuncia”, se escucha decir a Fiorella Ramírez, cuando un agente de esta dependencia policial le pedía que firmara la falsa denuncia para encubrir a la autoridad edil.

Según fuentes de Correo, Enrique Navarro y el jefe de la Comisaría del Norte, mayor PNP Hugo Chávez Olivera, guardan una estrecha relación, no solo amical, sino también porque serían masones.