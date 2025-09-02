El caos de vehículos sigue siendo un problema en los alrededores del mercado Moshoqueque, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo.

Desorden en centro de abastos

A pesar de la instalación de rejas en zonas estratégicas, las avenidas Kennedy, Dorado y Uruguay permanecen saturadas; esta situaciòn dificulta el tránsito de vehículos y peatones.

Vecinos y comerciantes del emporio denuncian que los conductores continúan estacionando en lugares prohibidos. Así, esta mala práctica genera riesgo de accidentes.

“Colocaron las rejas, solo para perjudicar a los compradores. Nadie controla el tránsito. Todos hacen lo que quieren”, comentó doña Carmen López, vecina del sector desde hace más de 15 años.

Por otro lado, el ordenamiento de ambulantes en las calles adyacentes al mercado tampoco se cumple.

La presencia de vendedores informales complica aún más la circulación y obstaculiza el paso de los peatones.

Alcalde Elber Requejo cuestionado

Esta situación persiste pese a que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, a cargo del alcalde Elber Requejo, aseguró en varias ocasiones que se tomarían medidas para organizar el comercio y el tránsito.

Usuarios de la zona exigen acciones concretas, como mayor fiscalización y sanciones a quienes incumplen las normas, para recuperar el orden en uno de los puntos más concurridos del distrito.

“No puede ser que cada día sea un caos. La autoridad tiene que hacer cumplir la ley”, manifestó otro vecino.