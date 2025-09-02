Colaboración: Fanny Olivera

La mañana de hoy, martes 2 de septiembre, los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “República Federal de Alemania” protestaron frente a la Catedral de la ciudad de Chiclayo en el marco de la paralización indefinida que acatan desde el pasado 18 de agosto de 2025.

Protesta por sueldos

“Pedimos la reglamentación de la Ley 31653, no es posible que la educación superior esté tan baja. Pedimos al ministro de Educación, Morgan Quero, que se reglamente la ley para poder ejercer docencia y la reivindicación de derechos laborales”, manifestó uno de los protestantes en medio de arengas y pancartas.

Los educadores también demandan la recategorización de docentes y el reconocimiento de los años de servicio de contratados que recientemente lograron el nombramiento. Aseguran que no se levantarán hasta que sus pedidos sean atendidos, y advierten que, de persistir la indiferencia del gobierno, radicalizarán sus medidas en el centro de Chiclayo.

Mientras tanto, cientos de estudiantes permanecen sin clases, lo que ha generado gran preocupación entre las familias lambayecanas.

¿Qué es la Ley 31653?

La Ley 31653 fue promulgada en diciembre de 2022, para modificar la Ley 30512 y, así, otorgar derechos y beneficios a los docentes de institutos y escuelas superiores del Estado. Dichos beneficios incluyen nivelación salarial, nombramiento extraordinario y mejoras laborales básicas.



