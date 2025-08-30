El ministro de Educación, Morgan Quero, reconoció este viernes que evalúa una posible candidatura en las elecciones generales de 2026.

Durante una actividad oficial en el colegio República de Guatemala, en Barrios Altos, señaló que su prioridad actual es la gestión en el sector, aunque no descartó participar en el proceso electoral.

“Lo vamos a estar evaluando. Por el momento estamos abocados a trabajar en el sector Educación”, declaró ante los medios.

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los ministros interesados en postular deberán presentar su renuncia a más tardar el 13 de octubre.

Quero se afilió en marzo de 2025 al partido Ciudadanos por el Perú, agrupación investigada por el Ministerio Público en el caso “Los Waykis en la Sombra”, referido a presuntas designaciones irregulares en distintas entidades del Estado.

Según la Fiscalía, este movimiento político estaría vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y habría promovido nombramientos de prefectos y subprefectos para viabilizar su inscripción como organización.

En febrero pasado, Quero negó que Nicanor Boluarte tuviera influencia en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), adscrito a su sector, una de las entidades bajo escrutinio fiscal.

Además, se conoció que Fernando Félix Huayhua Aguirre, actual director general de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu, figura como fundador de Ciudadanos por el Perú, según un acta de 2023 difundida por OjoPúblico. La investigación sigue en curso sin acusaciones formales hasta el momento.