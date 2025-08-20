El ministro de Educación, Morgan Quero, expresó su respaldo al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. En entrevista con Canal N, Quero aseguró que la mandataria “nunca se negó a las indagaciones” y calificó de inoportuna la demora en la resolución del máximo intérprete de la Carta Magna.

“La presidenta nunca se ha negado a las investigaciones. Esta sentencia del TC llega demasiado tarde, faltan apenas 11 meses para que concluya el gobierno de Boluarte. Es grave, porque lamentablemente se ha escrito un capítulo inédito de la historia universal de la infamia, la instrumentalización mediática de la injusticia”, manifestó el ministro.

Críticas y defensa a Boluarte

Quero advirtió que las acusaciones contra la mandataria estarían “socavando” las bases de la investidura presidencial, pese a que —según indicó— su gestión ha logrado avances en cierre de brechas sociales, crecimiento económico sostenido por 15 meses, inversión pública y privada, y defensa de la institucionalidad estatal.

Asimismo, rechazó las versiones que vinculan a Boluarte con presuntos actos ilícitos: “Dina Boluarte no tiene nada que ver con los casos montados. Esa hipótesis es una falacia. Se debe cuidar el estado de derecho y fortalecer nuestro régimen político”, subrayó.

Consultado por quienes señalan que la suspensión de investigaciones constituye una “carta blanca” para eventuales actos de corrupción, Quero negó tajantemente esa posibilidad y recordó que varios juristas han desestimado tal interpretación.

El TC niega presiones

En paralelo, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, descartó cualquier interferencia de la jefa de Estado en las decisiones del organismo.“Yo no soy títere de nadie y actúo según mi conciencia”, afirmó, aclarando que, si bien se ha reunido en diversas ocasiones con Boluarte y sus ministros, nunca recibió presión para emitir un fallo favorable.

De esta manera, Morgan Quero cerró filas en defensa de la mandataria y respaldó la sentencia del TC, al tiempo que insistió en que las acusaciones que enfrenta Boluarte carecen de sustento.

