El congresista Elvis Vergara se pronunció tras asumir la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2025-2026, en medio de cuestionamientos internos y externos.

Vergara aseguró que aceptó el cargo porque ningún otro integrante de Acción Popular quiso asumir la titularidad de la comisión. “Nadie absolutamente nadie quería asumir la titularidad en Ética. Entonces yo, de manera verbal y escrita, en un chat donde todos interactuamos, dije: si nadie va a asumirla, para que la bancada no pierda la comisión, voy a tener que asumirla yo”, explicó ante la prensa.

El parlamentario también respondió al comunicado de su bancada, que expresó que la presidencia de la Comisión de Ética debería recaer en alguien “exento de cuestionamientos legales y éticos”.

Vergara consideró estas críticas como parte de disputas internas por candidaturas. “Acción Popular, como todos los partidos, está entrando en contienda para elegir candidatos a senadores, diputados y presidenciales. Aquí la pugna es por quién queda bien y quién queda mejor”, sostuvo.

Con ello, el legislador defendió su permanencia en la comisión y remarcó que su intención es evitar que Acción Popular pierda representación en uno de los grupos de trabajo más sensibles del Parlamento.

